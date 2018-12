Crediti deteriorati, studio PwC conferma passi avanti banche italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsi caratterizzerà per l'essere, che si apprestano a ridurre le esposizioni deteriorate che hanno in pancia per un valore, ma ilsi prospetta ancora positivo con una stima didi NPE (non performing exposure, esposizione deteriorata) in meno.E' quanto prevede uno studio di(PricewaterhouseCoopers), che conferma i passi avanti rilevati dalla vigilanza europea. In base allo studio, sono statied il settore bancario si appresta a chiudere operazioni per 70 miliardi quest'anno, superando ampiamente il record di 69 miliardi dello scorso anno.Nel complessodelle banche italiane (NPE) era scesa in volume aa fine giugno 2018 (era di 264 miliardi a fine 2017). Più in dettaglio, lehanno raggiunto(erano 165 miliardi a dicembre 2017), mentre lesono scese a(da 94 miliardi).A favorire questo trend sono stati i cosiddetti(maxi operazioni) e la, cioè il sistema di garanzie statali approntato dal governo proprio per facilitare la cartolarizzazione degli NPL.Nel primo gruppo rientrano ad esempio la maxi cartolarizzazione del Montepaschi (MPS) per 24,1 miliardi e la cessione di un pacchetto di NPL da Intesa Sanpaolo a Intrum per un valore di 10,8 miliardi. Nel secondo gruppo si segnala le dismissioni che il CdA di Banco BPM oggi si appresta a varare e quelle di UBI Banca e BPER Banca.