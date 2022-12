Credit Suisse, presidente: deflussi denaro clienti si sono "praticamente fermati"

(Teleborsa) - Idi Credit Suisse, dopo che il colosso bancario svizzero ha registrato 84 miliardi di franchi svizzeri di prelievi di asset dei clienti nelle prime settimane del quarto trimestre, dopo la presentazione del piano di rilancio e dubbi sulla stabilità della banca. Lo ha detto ilin un'intervista con Bloomberg TV, affermando che i principali indicatori di stabilità finanziaria della banca sono forti e che il suo livello di liquidità sta migliorando dopo i cali delle ultime settimane.Già nella giornata di ieri, a una conferenza del Financial Times, aveva detto che i deflussi dei clienti si sono parzialmente invertiti eIldella banca, che misura la quantità di asset facilmente vendibili disponibili per far fronte alle obbligazioni, è attualmente al 140%. La scorsa settimana la metrica era scesa tra il 120% e il 130%, da un livello di circa il 190% alla fine del terzo trimestre.Lehmann ha anche affermato che ildella banca, che misura il capitale rispetto alle esposizioni, era ora superiore al 6% ed era uno dei più alti del settore.