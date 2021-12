Credit Suisse, nuove nomine in executive board per rilanciarsi dopo gli scandali

(Teleborsa) - Credit Suisse, la seconda più grande banca svizzera, ha annunciato una serie di importanti nomine nel proprio executive board, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un anno molto complicato e caratterizzato da diversi scandali. Su tutte, spicca la nomina di Francesco De Ferrari ad amministratore delegato della divisione Wealth Management ed entrerà a far parte del board di Credit Suisse a partire dal 1° gennaio 2022, riportando all'amministratore delegato del gruppo Thomas Gottstein. Il banchiere italiano è stato anche nominato CEO ad interim della regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Dal 1° gennaio 2022, il gruppo sarà organizzato in quattro divisioni di business, Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank e Asset Management, e quattro aree geografiche, EMEA, Americhe, Svizzera e APAC. Il Wealth Management sarà guidato da Francesco De Ferrari, l'Investment Bank da Christian Meissner, Swiss Bank da André Helfenstein e Asset Management da Ulrich Körner. L'EMEA sarà guidata da Francesco De Ferrari (ad interim), le Americhe da Christian Meissner, la Svizzera da André Helfenstein e l'area APAC da Helman Sitohang.

Credit Suisse ha anche annunciato una nuova struttura per il consiglio di amministrazione, volta a migliorare l'efficacia e la governance dei CdA delle società controllate. Il titolo dell'istituto di credito ha perso oltre il 20% da inizio anno, dopo che ha registrato pesanti perdite nell'ambito del fallimento del fondo statunitense Archegos e perdite di clienti dopo il crollo della società di servizi finanziari Greensill.

"Sono lieto di accogliere Francesco nel suo nuovo ruolo - ha commentato António Horta-Osório, presidente del Board of Directors - Si unisce con un track record impressionante e una profonda conoscenza diCredit Suisse e del settore, rafforzando il nostro Comitato esecutivo in questo punto cruciale del nostro viaggio". "Indubbiamente giocherà un ruolo cruciale nel portare avanti la nuova strategia del gruppo, verso una banca molto più forte, più incentrata sul cliente, con attività globali leader e franchising regionali - ha aggiunto - La gestione del rischio sarà al centro di tutte le nostre azioni, con il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo che svilupperanno una cultura che rafforza l'importanza della responsabilità in tutta la banca".