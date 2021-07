Credit Suisse accusa il colpo degli scandali: giù utile trimestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Credit Suisse accusa il colpo degli "scandali" e vede crollare l'utile, nel secondo trimestre, del 78% a 253 milioni di franchi svizzeri dagli 1,16 miliardi del 2020, facendo peggior delle attese degli analisti. Il primo trimestre si era chiuso con un risultato di 252 milioni. Il risultato ante imposte è sceso del 48% a 813 milioni di franchi ma risulta superiore al consensus.



La banca d'affari elvetica sconta il peso degli scandali relativi al fallimento della società britannica Greensill e del fondo americano Archegos, che avrebbero prodotto perdite per oltre 5 miliardi in capo al gruppo.



Credit Suisse ha anche pubblicato i risultati di un internal audit, da cui emergono molte "leggerezze" del management ai segnali d'allarme arrivati in questi ultimi anni.