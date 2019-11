Credit JobDay, il 12 novembre a Roma il primo career day dell'intermediazione creditizia

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà a Roma martedì 12 novembre il Credit JobDay, primo career day della intermediazione creditizia dedicato ai millennials. L’evento è organizzato da Emf group, società specializzata nella consulenza di marketing per i servizi, e si svolgerà all’interno del campus dell’Università Europea di Roma, con il patrocinio di Oam (Organismo Agenti e Mediatori) e il supporto delle più importanti associazioni di settore, fra cui Assilea, Ufi, Fimaa, Assomea, Assoprofessional e Ulias.Credit Job Day, spiega una nota, ha due obiettivi: essere un momento di educazione creditizia e di career education per i millennials e mettere in contatto i giovani con le società che offrono posizioni nell’ambito della consulenza creditizia.Diplomati, laureandi e laureati alla ricerca di lavoro o di una nuova opportunità potranno incontrare importanti realtà del settore come Avvera (Credem), Sella Personal Credit, Banca Popolare Pugliese, Pitagora (Cr Asti), Prestitalia (Ubi), Spefin, Bnl Finance, Credipass e Kiron (Tecnocasa), sia in meeting one-to-one che partecipando alle presentazioni delle società.Poiché con la digitalizzazione le banche stanno riducendo la loro presenza sul territorio, la figura del consulente creditizio è destinata ad assumere un’importanza crescente, divenendo sempre più ricercata. Già oggi la quota di mercato di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’attività di consulenza e vendita di finanziamenti a famiglie e imprese è pari a circa il 25% del mercato del credito italiano. È un settore che ha già attirato molti giovani professionisti, infatti oltre 3.000 sono under 35 e il settore ne chiamerà sempre di più, considerando l’evoluzione dei modelli distributivi delle banche.La giornata includerà sessioni di approfondimento su Cessione del quinto, mutui, prestiti, leasing e confidi animate da operatori del mercato che spiegheranno ai giovani le opportunità di carriera e l’evoluzione del settore. L’evento offrirà occasioni concrete per conoscere meglio le aziende partecipanti grazie a un’area espositiva aperta tutti, sessioni dedicate alle aziende per presentarsi e la possibilità di conoscerle direttamente con colloqui individuali.«Il settore del credito sta cambiando, e stanno cambiando anche le sue opportunità di lavoro e di carriera - spiega Marcella Frati, director di Emf Group -. Con Credit JobDay vogliamo dare ai giovani la possibilità di conoscere un settore in espansione, spesso non approfondito negli studi scolastici, e le sue aziende. Molte stanno puntando sui neofiti e diverse di loro si sono già organizzate, anche con proprie Academy, per offrire interessanti percorsi formativi di avvicinamento alla professione del consulente del credito»«Ci siamo dati l’obiettivo di rafforzare la nostra rete di agenti per superare quota 500 nel 2022, con oltre il 60% di under 35. I nostri giovani collaboratori sono inseriti in un percorso finalizzato al formare liberi professionisti specializzati (agenti in attività finanziaria) che possono contare su un costante supporto delle figure professionali più esperte», dichiara l’amministratore delegato di Avvera (gruppo Credem), Lorenzo Montanari.A tutti i partecipanti a Credit Job Day sarà regalato il manuale “Perché non me lo hanno insegnato a Scuola. Termini chiave dell’intermediazione creditizia” edito da Mfc editore, libro che spiega il settore, i suoi termini chiave e offre idee concrete di career education ai giovani.