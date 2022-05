Credit Agricole, utile Q1 in calo per accantonamenti su Russia e Ucraina

(Teleborsa) - Il gruppo Credit Agricole ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto a 1,3 miliardi di euro, in calo del 24,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La capogruppo Credit Agricole SA ha registrato un utile netto pari a 552 milioni di euro, in calo del 47% rispetto al primo trimestre del 2021.

Per i non-performing risks, ha previsto accantonamenti bassi in Russia (43 milioni di euro) e Ucraina (20 milioni di euro). Provisioning conservativo per i prestiti in bonis: per quanto riguarda l'Ucraina ha effettuato svalutazioni per 195 milioni di euro, per la Russia pari a 346 milioni di euro.

L'esposizione alla Russia è diminuita di 0,6 miliardi di euro dal 31 dicembre 2021 e di 1,1 miliardi di euro dall'inizio delle ostilità. Al 31 marzo 2022, l'esposizione comprende: On-shore per 0,7 miliardi di euro; off-shore on-balance sheet per 3,1 miliardi di euro; off-shore off-balance sheet per 0,6 miliardi di euro.

"Per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina, il gruppo sceglie un accantonamento prudente, mentre il rischio sui crediti deteriorati è basso. I risultati del primo trimestre sono solidi, con un'attività dinamica in tutte le linee di business", ha commentato il CEO Philippe Brassac.

"Il gruppo, ancora una volta, sta dimostrando la forza e la coerenza del proprio modello per adeguarsi alle diverse crisi. Il 22 giugno presenteremo le nostre ambizioni a medio termine per affrontare le transizioni sociali", ha aggiunto il presidente Dominique Lefebvre.