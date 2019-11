Credit Agricole potrebbe essere interessata all'M&A in Italia

(Teleborsa) - Credit Agricole punta sulla crescita organica, ma non esclude opportunità di M&A, anche in Italia. Il CFO della banca francese, Jerome Grivet, in occasione della European Conference organizzata da UBS, ha spiegato che il piano industriale della banca al 2022 si fonda sulla crescita organica, ma che l'M&A non è escluso a priori, "soprattutto in Italia, Polonia e nel settore dell'asset management".

Naturalmente "la banca non vuol avere a che fare con gli Npl", ci ha tenuto a precisare il top manger specificando anche che "intende restare azionista strategico di maggioranza di Amundi".



(Foto: © macgyverhh/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA