Credit Agricole esposta in Russia e Ucraina per 6,4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il gruppo bancario francese Credit Agricole ha un'esposizione totale in Russia e Ucraina pari a circa 6,4 miliardi di euro, secondo quanto reso noto stamattina in una nota. L'esposizione totale (on-shore e off-shore) di Crédit Agricole in questi due paesi rappresenta circa lo 0,6% del portafoglio totale di prestiti commerciali al 31 dicembre 2021. Nel complesso, queste esposizioni sono "di entità contenuta e di buona qualità" e "oggetto di un attento monitoraggio", viene sottolineato, aggiungendo che dall'inizio del conflitto non sono stati concessi nuovi finanziamenti alle controparti russe e che il dividendo non sarà impattato.

Gli impegni di prestito per l'Ucraina ammontano a 1,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, ovvero circa lo 0,15% del portafoglio di prestiti commerciali di Crédit Agricole. Gli impegni di prestito commerciale per la Russia al 31 dicembre 2021 ammontano a circa lo 0,45% del portafoglio di prestiti commerciali di Crédit Agricole, per un totale di di circa 4,9 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la Russia, le esposizioni iscritte nella controllata CACIB AO rappresentano 540 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La maggior parte delle attività è costituita da prestiti a imprese locali, principalmente in rubli. Le esposizioni contabilizzate al di fuori di CACIB AO, cosiddette esposizioni off-shore, sono suddivise dal gruppo francese in on-balance sheet e off-balance sheet.

La quota on-balance ammonta a 2,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. Questo portafoglio appartiene principalmente a quindici grandi società russe, in particolare produttori ed esportatori di materie prime, leader del mercato in settori economici chiave del loro paese. La quota off-balance ammonta a circa 1,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. Corrisponde principalmente ad attività di trade finance a breve termine (in particolare crediti documentari e garanzie finanziarie) e, in misura minore , a linee di credito confermate non utilizzate.