Crédit Agricole compra il 9,2% di Banco BPM, acquisto non concordato

(Teleborsa) - Credit Agricole ha acquisito una partecipazione pari al 9,18% in Banco BPM per effetto di acquisti sul mercato e di un'operazione con una primaria banca d'affari internazionale. L'operazione, comunicata nella tarda serata di ieri, "testimonia il forte apprezzamento di Crédit Agricole per le qualità intrinseche di Banco BPM: una realtà solida, con un outlook positivo sul piano finanziario e un management team forte e con un comprovato track-record", sottolinea il gruppo bancario francese.

Crédit Agricole sottolinea di non aver presentato istanza per ottenere l'autorizzazione a superare la soglia del 10% nel capitale sociale di Banco BPM. In altre parole, almeno per il momento non effettuerà altri acquisti. L'operazione fa però tornare alla mente quanto fatto su Credito Valtellinese dal gruppo francese guidato in Italia da Giampiero Maioli. In quel caso Crédit Agricole comprò una quota del 5% nel luglio 2018, nell'ambito di una partnership a lungo termine nel settore delle assicurazioni sulla vita, per poi arrivare ad un'OPA tre anni dopo.

L'operazione, dal punto di vista francese, "consolida la relazione strategica e di lungo termine" con Banco BPM, costituita innanzitutto dalla partnership nel credito al consumo attraverso la joint venture Agos. Agos è presente in Italia da oltre trent'anni ed è partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM. Con 200 filiali e circa 2.000 dipendenti, offre prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un'ampia gamma di servizi assicurativi. Crédit Agricole, in particolare, intende "ampliare l'oggetto della partnership strategica" con Banco BPM.

Dal canto suo, la banca milanese ha fatto sapere che l'acquisto della partecipazione non è stato preventivamente concordato. "La qualità e l'importanza dell'investitore, nonché l'apprezzamento espresso dallo stesso per la nostra banca nella nota diramata questa sera, rappresentano un chiaro riconoscimento del valore e delle potenzialità di Banco BPM", si legge in una nota diffusa poco dopo quella del gruppo francese.