Crédit Agricole, 1.200 assunzioni in Italia con piano ricambio generazionale

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia punta a rafforzare la propria efficienza operativa, grazie in particolare alle sinergie per l'integrazione di Creval e FriulAdria, all'ottimizzazione della propria rete e al forte incremento del self-care e del digitale (con un calo del cost/income del 3% entro il 2025). Lo si legge nel Piano a Medio Termine 2022-2025 del colosso francese, che a livello di gruppo mira a un utile netto di pertinenza superiore a 6 miliardi di euro entro il 2025.

La controllata italiana del gruppo francese è la sesta banca commerciale in Italia, con una quota di mercato del 5,5%. Intende accelerare la propria crescita su digital, ESG e su quattro segmenti della propria offerta (immobiliare, agri-agro, assicurazioni danni, risparmio gestito). Sul fronte dei ricavi, stima che i tassi medi di crescita delle entrate annuali tra il 2021 e il 2025 siano del 4-5%, rispetto a un obiettivo di gruppo di circa il 3,5%. Il rapporto costi/ricavi escluso SRF è stimato a un livello del 61% per CA Italia.

CA Italia intende consolidare la sua leadership negli ambiti storicamente di eccellenza come mutui e settore agri-agro, con obiettivo di crescita della quota di mercato di almeno 1 punto percentuale, grazie ad una sempre maggiore digitalizzazione dei processi e specializzazione e targettizzazione dell'offerta. È prevista inoltre un'accelerazione nei business ad elevato potenziale come Wealth Management e Bancassurance - rafforzando le sinergie con le Società del Gruppo CA in Italia e nel Private Banking.

CA Italia effettuerà investimenti su tutti gli ambiti tecnologici: nelle infrastrutture raddoppiano rispetto al piano precedente la quota dedicata a innovazione e sviluppo (data centricity, soluzioni di Intelligenza Artificiale, rafforzamento Cyber security); nelle persone attraverso un piano di ricambio generazionale (Next Generation) sono previste oltre 1.200 assunzioni, in special modo di profili tecnici e specialistici a supporto della trasformazione digitale.