Credem, soci approvano fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Cento

(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Credem, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Cento in Credito Emiliano.



Lo fa sapere lo stesso istituto con una nota aggiungendo che i soci hanno inoltre approvata la correlata modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (numero di azioni e relativo valore nominale) funzionale al concambio di fusione che, sulla base del contenuto del predetto progetto di fusione, è stato deliberato a 0,64 azioni di Credito Emiliano per ogni azione della Cassa di Risparmio di Cento.