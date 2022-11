Credem riorganizza il private banking e trasforma Banca Euromobiliare

Venerdì 18 Novembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - Banca Euromobiliare, la private bank del gruppo bancario Credem, cambia nome in Credem Euromobiliare Private Banking. All'interno di questa società, da febbraio 2023 (a seguito dell'autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza), entrerà a far parte anche il private banking di Credem.



Credem Euromobiliare Private Banking potrà contare su masse complessive (tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi) pari a oltre 37 miliardi di euro ed oltre 1000 tra private banker, consulenti finanziari e dipendenti nelle strutture centrali (dati a fine settembre 2022).



"Il nostro impegno è affiancare il cliente per proteggere e valorizzare il patrimonio e per continuare a farlo con efficacia abbiamo deciso di dotarci di una nuova organizzazione potenziando le sinergie con le società del gruppo che possono supportarci", ha dichiarato Matteo Benetti, direttore generale di Credem Euromobiliare Private Banking.