Credem, prosegue la crescita della Banca Assicurazione

(Teleborsa) - Cresce lanel Gruppo Credem, come modello di riferimento di famiglie ed imprese per la consulenza nella gestione e nella protezione globale dei patrimoni e del benessere. In particolare, a dimostrazione della validità e dell'efficacia del modello di consulenza e della strategia adottata,Tale risultato si basa sul rafforzamento delle sinergie e sulla sempre maggiore integrazione tra le società produttive Credemvita e Credemassicurazioni e tutte le reti del Gruppo, con l'obiettivo di offrire ai clienti una consulenza completa in un settore che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore sia per le famiglie sia per le imprese.Nelle scorse settimane sono stati approvati i risultati a fine giugno 2019 di- utile netto complessivo delle due compagnie nel primo semestre 2019 a 22 milioni di euro, +11% a/a;- continua crescita dei volumi: riserve complessive pari a 7,1 miliardi di euro (+4% a/a) su Credemvita e raccolta premi danni a 24,9 milioni di euro (+13% a/a) per Credemassicurazioni;- a fine giugno crescita dei premi legati a garanzie di protezione in ambito vita e danni con i premi in aumento del 12% a/a a 32 milioni di euro;- costanti investimenti sul rafforzamento della gamma prodotti sia in ambito casa e salute, sia nel prossimo futuro nelle soluzioni di protezione per le piccole e medie aziende., ha dichiarato, Direttore Commerciale Credem. "Questo modello", ha aggiunto Reggiani, "rende possibile una piena integrazione dei bisogni di protezione all'interno della consulenza ai nostri clienti famiglie e aziende, e di sfruttare i tanti momenti di contatto con la nostra clientela per fare un check up delle esigenze dei nostri clienti anche sul fronte protection. Stiamo lavorando per innovare ulteriormente la nostra gamma d'offerta sia sul fronte della salute, sia su quello delle imprese nel loro ampio bisogno di protezione compreso quello emergente del cyber risk, molto sentito dai nostri clienti.", ha concluso Reggiani.