Credem, numeri record nel 1° semestre

(Teleborsa) - Credem chiudecon risultati più che positivi. Tra i valori in crescita emergono, unadi euro eNel primo semestre 2019,, l'istituto ha visto unarispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In particolare la nuova struttura, che fa riferimento alla direzione commerciale di Credem guidata da Francesco Reggiani, ha l'obiettivo di sviluppare la cooperazione commerciale tra le reti distributive del Gruppo, organizzare in modo uniforme la modalità di segnalazione delle opportunità ed essere punto di riferimento per la direzione per quanto riguarda la rendicontazione dei risultati dell'attività.- ha dichiarato, responsabile sinergie Credem -, ma metteremo anche in campo attività ed azioni finalizzate a diffondere un cambiamento culturale e di approccio alla relazione con il cliente che, se improntata ad una consulenza globale, consente digenerando risultati trasversali il cui potenziale è ancora molto ampio".