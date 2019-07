Credem, Euromobiliare AM rafforza gamma investimenti ESG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Euromobiliare Asset Management SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Credem, ha rafforzato la propria offerta nel campo degli(Environmental, Social and Governance) come annunciato lo scorso marzo in occasione della presentazione dei progetti e degli obiettivi dell'Area Wealth Management del Gruppo.In particolare, nelle scorse settimane, la SGR guidata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppe Rovani, che gestisce e promuove circa 12 miliardi di euro di patrimonio complessivo suddiviso in 56 fondi e comparti SICAV, ha lanciato il fondo denominato "Euromobiliare Cities 4 Future".Cities 4 Future è unche investe su aziende che operano nei settori delle infrastrutture, real estate, telecomunicazioni, energia, trasporti e mobilità con la caratteristica distintiva di privilegiare realtà che adottano un approccio sostenibile nel rispetto dei criteri cosiddetti ESG. Il collocamento del fondo è stato affidato alle reti del Gruppo Credem ed è terminato il 28 giugno 2019 con una raccolta pari a 158 milioni di euro.L'obiettivo è offrire ai clienti un prodotto che punta a trarre vantaggio dalle opportunità e dalle sfide che le trasformazioni delle aree urbane stanno generando a livello globale, investendo su imprese che operano con una forte attenzione alla sostenibilità ed all'ambiente.