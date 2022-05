Credem esercita opzione di rimborso anticipato per bond da 100 milioni

Mercoledì 11 Maggio 2022, 11:00







(Teleborsa) - Credem ha intenzione di esercitare l'opzione di call volontaria sul prestito subordinato di importo pari a 100 milioni di euro "Fixed to Floating Rate Subordinated Tier 2 Callable Notes" (ISIN XS1644438928) e di procedere al rimborso integrale dell'importo di tutti i titoli in essere alla data di efficacia della call (10 luglio 2022), in coerenza con la normativa di Vigilanza che ne ridurrebbe i benefici patrimoniali in caso contrario.



Credito Emiliano effettuerà, si legge in una nota, a beneficio di tutti gli obbligazionisti le notifiche formali previste dalla vigente normativa e dai termini e condizioni regolanti l'emissione. Il Total Capital Ratio a marzo 2022, prudenzialmente, recepiva già gli effetti di tale rimborso, collocandosi al 15,5%, ampiamente sopra alla soglia normativa prevista (pari a 11,5%).