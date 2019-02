Credem, coefficienti patrimoniali superiori a requisiti BCE per il 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Solidi processi per la valutazione ed il presidio del capitale e robusti meccanismi per la gestione del rischio e del livello di liquidità", quest'ultimo in linea con gli anni precedenti e senza alcun requisito aggiuntivo.Sono questi i principali elementi che la(BCE) ha posto alla base della decisione, comunicata a Credem, sui requisiti patrimoniali da rispettare nell'ambito del processo annuale di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).Lo fa sapere lo stesso istituto emiliano specificando che i suoi coefficienti patrimoniali sono "ampiamente superiore ai requisiti assegnati per il 2019".Il CET1 Ratio minimo assegnato al Gruppo per il 2019 è pari all'8% e comprende il requisito di Pillar 2 che è stato confermato all'1%, il livello più basso tra le banche Italiane sotto vigilanza diretta della BCE.La BCE ha inoltre comunicato ia fronte di coefficienti patrimoniali del Gruppo già ampiamente superiori alle richieste.