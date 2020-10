Credem annuncia nascita Polo private banking, sarà il 5° più grande in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al via il progetto didel Gruppo Credem, che prevede unadelle due realtà attive in tale segmento, il private banking, che rimangono comunque distinte.A livello organizzativo, sarà costituita una, affidata a, che mantiene la carica di Direttore Generale di Banca Euromobiliare. All'interno di questa unit confluirà l'attuale canale, guidato da Gianluca Rondini e che, a giugno 2020, contaed un portafoglio di 20,3 miliardi di euro.Il progetto prevede un che sia, Vice Direttore Generale Credem, ilcomposto dalla neo costituita business unit private Credem e da, che con Paolo Zulian a capo del canale private e Paolo Zavatti, vice direttore generale, direttore commerciale e responsabile della consulenza finanziaria, vantae 11,7 miliardi di euro di portafoglio.Se considerate insieme, quindi,, posizionandosi così al 5° posto tra le realtà del private banking italiano.La scelta di creare una unica realtà per il private banking poggia sull'esigenza didistintivo del Gruppo,e favorire ildi private banker e consulenti finanziariIn questa ottica, ilsin da subito in: unasul mercato, che unisca le funzionalità best in class sul versante non solo finanziario ma anche immobiliare, fiscale e successorio;attraverso investimenti per consentire l'acquisizione e la gestione a 360° della clientela anche in modalità di remote collaboration;dei private banker e consulenti finanziari del Polo, per agevolare la relazione con una clientela dalle esigenze sempre più complesse ed articolate."Lo sviluppo del private banking è tra gli obiettivi più importanti del Gruppo", ha dichiarato, direttore generale di Banca Euromobiliare e responsabile business unit private Credem, aggiungendo "riteniamo che il modo migliore per raggiungere tale traguardo sia unire le forze, gli intenti, le competenze e gli investimenti, valorizzando innanzitutto il lavoro e la professionalità delle persone"."Abbiamo organizzato il nuovo Polo Private come una struttura che permetta alle differenze delle nostre realtà di esaltarsi attraverso la sinergia", ha spiegato, coordinatore del polo private del Gruppo Credem.