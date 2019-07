Credem, accordo fra Banca Piemonte e Euromobiliare su gestioni patrimoniali

Ultimo aggiornamento: 12:44

(Teleborsa) - Siglato un accordo fra, società di intermediazione mobiliare delper le gestioni patrimoniali. La collaborazione inizierà dal mese di luglio ed è relativa alladi alcune linee di gestione deiche saranno tre: una lineaa basso profilo e dueLa linea total return adotterà una politica di gestione dinamica, con approccioed una strategia di, mentre le due bilanciate cercheranno di cogliere le, in relazione al benchmark di riferimento.Commentando questo accordo, l'AD di Banca del Piemonte,, ha dichiarato che "questo mandato è stato oggetto di unche ha visto coinvoltinazionali ed internazionali". "Noi di Banca del Piemonte – continua – abbiamo sempre come obiettivi principali la qualità dei propri servizi e la vicinanza ai bisogni della clientela:s'integrano perfettamente con questa strategia, con la ricerca di servizi innovativi e con questo accordo andiamo a rafforzare ulteriormente anche il nostro modello sul segmento private".Il Coordinatore dell'Area Wealth Management del Gruppo Credem,, ha evidenziato "questa partnership è un importante passo nell'ambito dello sviluppo della nostra strategia di crescita, che vede coinvolte le nostre società died in particolare Euromobiliare. Questo accordo per la fornitura dei nostri servizi di portfolio management – conclude Magnani – è per noi un motivo di soddisfazione e un'opportunità per mettere ulteriormente alla prova la solidità e la qualità dei nostri processi d'investimento".