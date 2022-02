Creactives, Grosso: anticiperemo dual listing in Italia, prima del 2023

(Teleborsa) - Creactives Group, società italiana attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla supply chain, è soddisfatta della sua crescita da quanto si è quotata sulla borsa di Vienna a maggio 2020 e per questo pensa di anticipare i piani di dual listing in Italia (già annunciati in occasione dello sbarco sulla piazza austriaca). Lo ha annunciato Massimo Grosso, investor relator e consigliere di amministrazione della società a margine dell'evento "Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022", organizzato da EnVent Capital Markets. Per il 2022 la società punterà a stringere nuove partnership, come quella recente con KPMG, per attrarre nuovi grandi clienti, ha detto l'amministratore delegato Paolo Gamberoni.

"Siamo internazionali e una delle piccole società italiane che vendono quasi l'80% all'estero - ha spiegato Grosso - Abbiamo clienti come Shell, AB InBev, Enel, A2A, tutti grandi e che fatturano miliardi di euro, quindi siamo sicuramente un gioiellino e sappiamo dialogare con le multinazionali in tutto il mondo. Vienna è stata un'opportunità perché noi non solo vendiamo in Germania, ma abbiamo anche una società controllata al 100% nel paese (Creactives Germania). Il motivo industriale per la quotazione a Vienna è che siamo riusciti ad attirare tutti i family office e investitori istituzionali che gravitano su Austria, Germania e i Nordics, cosa che non saremmo riusciti mai a fare in Italia. La cosa interessante su Vienna è che il progetto prevedeva il rientro in Italia nel giro di tre anni (cosa che avevamo già dichiarato in IPO) e visto quello che sta succedendo molto probabilmente anticiperemo il dual listing in Italia a prima del 2023".





Nel 2021 Creactives ha continuato ad investire, pur registrando qualche stop ai progetti dei clienti. "La nostra è una società che si legge in maniera molto semplice: facciamo intelligenza artificiale dando valore al cliente e lo si vede dal bilancio. La nostra intelligenza artificiale è un prodotto tecnologico, una piattaforma nostra proprietaria che vendiamo ai clienti per la supply chain - ha detto l'investor relator - Gli investimenti non si possono fermare, in ricerca e sviluppo, marketing e in generale nel prodotto. Non abbiamo voluto mai rinunciare alla ricerca e sviluppo, essendo la nostra una società di persone e di cervelli. Non rinunciando alla ricerca e sviluppo, la crescita del fatturato c'è stata anche durante la pandemia, ma non è stata più 30-35% come in passato e quindi questo ha portato a dei costi tendenzialmente stabili e una marginalità che ad oggi non è quella a tendere. Crediamo che nel giro di un annetto recupereremo anche a livello di marginalità in tutto il conto economico".

Una ricchezza dell'azienda veronese, evidenzia Grosso, è la capacità di attrarre talenti: "Mi è piaciuta molto la società quando l'ho vista perché ho visto una società che non parla 20 lingue, ma ha 20 diverse nazioni. Ci sono persone dalla Cina, persone dal Perù, dall'India, quindi non ho mai visto una società con una diversity del genere. Tutto questo crea un una contaminazione nel senso positivo del termine e, inoltre, questi sviluppatori sono molto giovani. La società è riuscita a creare un contesto in le persone sono contente di lavorare qui e questo è un tema molto importante, perché questa è una società di persone. Se il team funziona, se i cervelli restano, se i talenti riusciamo ad attrarli - e siamo in borsa anche per questo - la cosa funziona ed è quello che sta succedendo".