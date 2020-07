Crack Wirecard, UE apre indagine su autorità di vigilanza tedesche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Verificare l'adeguatezza del comportamento delle(di natura privata) e(di natura pubblica) in risposta agli eventi che hanno portato al fallimento diCon questo obietttivoha annunciato l'avvio di un'indagine volta al "financial reporting" sullo scandalo della società di pagamento online Wirecard.Una decisione che arriva dopo la richiesta inviata lo scorso 25 giugno da Bruxelles a, per fare chiarezza sulche ha "minato la fiducia degli investitori nel mercato dei capitali".Fino al prossimo 30 ottobre, l'Esma procederà alla verifica dei controlli dei supervisori tedeschi su informativa societaria e rendiconti finanziari del colosso FinTech quotato alla Borsa di Francoforte con una capitalizzazione che era arrivata a"Un reporting finanziario di alta qualità – spiega l'Esma in una nota – è fondamentale per la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali: il crollo di Wirecard ha minato questa fiducia. Pertanto, è necessario valutare questi eventi per aiutare a ripristinare la fiducia degli investitori". È emerso, infatti, che alcuni conti correnti pressoe diverse operazioni effettuate con società terze alle quali Wirecard si appoggiava nei Paesi dove non aveva licenza per operare, sarebbero inesistenti.Dal picco di 191 euro dell'agosto 2018, leviaggiano ora attorno ai 2 euro e, nell'anno del bilancio mai certificato da E&Y, sono crollate anche le quotazioni di 500 milioni di bond e 900 milioni di convertibili collocati nel settembre 2019.Secondo quanto si apprende dalla relazione che il ministero delle Finanze tedesco ha presentato la settimana scorsa allasul caso Wirecard ilsarebbe stato informato dal febbraio 2019 dei sospetti di irregolarità che gravitavano da tempo intorno alla società.