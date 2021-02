© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2020 i proventi delle locazioni disono stati pari a, rispetto ai 679 milioni di euro nel 2019. La performance a perimetro costante degli immobili a(85% del patrimonio) ha tenuto nonostante la pandemia, risultano in crescita dell'1% a perimetro costante sull'anno, mentre la crisi ha ridotto i ricavi(15% del patrimonio) del 55% a perimetro costante."Il 2020 è stato caratterizzato dalla realizzazione positiva del nostro piano di vendite, dal successo della nostra strategia ESG e dal nostro rafforzamento significativo in Germania - ha affermatodella società francese - Ilgrazie alla diversificazione e alla qualità, in un contesto di crisi senza precedenti. La centralità dei nostri asset, la potenzialità dei nostri sviluppi, la flessibilità delle nostre offerte e la competenza riconosciuta dei nostri team, vicinissimi al cliente, costituiscono le basi per una performance sostenibile".Covivio proporrà all'assemblea generale del 20 aprile la distribuzione di un, in contanti, che corrisponde a un tasso di distribuzione dell'86% dell'EPRA Earnings. L'EPRA Earnings si è assestato a 385 milioni di euro (4,21 euro/azione), mentre il valore del patrimonio è cresciuto dell'1,3% a perimetro costante, trainato dagli immobili a uso residenziale e dai progetti di sviluppo.I progetti per ilcomprendono la diversificazione del patrimonio, nuovi progetti nei CBD di Parigi, Berlino e Milano e l'accelerazione della strategia di conversione di uffici in residenze, l'adattamento di soluzioni immobiliari con più servizi e flessibilità per i clienti e la prosecuzione delle, con un obiettivo superiore a