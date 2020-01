Covivio acquista 8 hotel, c'è anche Palazzo Naiadi di Roma

Il gruppo Covivio ha acquisito un portafoglio di 8 hotel precedentemente appartenenti al portfolio Boscolo situati in alcune delle principali destinazioni turistiche europee (tra cui Roma, Firenze e Venezia) per 573 milioni.



Il pacchetto di hotel - che include Palazzo Naiadi di Roma, Grand Hotel dei Dogi e Bellini Hotel a Venezia, palazzo Gaddi a Firenze - sarà gestito da Nh Hotel Group. Lo annunciano comunicati dei due gruppi.



Il 'rebranding' degli hotel da parte di Nh avrà luogo contestualmente alla chiusura dell'accordo, fatta eccezione per gli hotel di Firenze e Nizza, attualmente in ristrutturazione, che passeranno sotto la nuova insegna rispettivamente entro giugno 2020 e gennaio 2021.



Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA