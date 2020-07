Covivio, conferma target utili 2020 dopo conti semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Covivio chiude il primo semestre con un(EPRA Earnings) pari a 2,17 euro per azione. L'ammonta amilioni di euro.sono scesi a(-7,5%), dopo aver registrato un +1,9% a perimetro costante nei segmenti degli immobili ad uso ufficio e residenziali e -51% nell'attività alberghiera.Ilregistra undi euro (+8%) nel semestre e si porta adi euro (+1% a perimetro costante), nonostante il calo del 3,1% del segmento alberghiero.Il patrimonio di pertinenza del Gruppo è pari a 17 miliardi di euro, suddivisi tra immobili ad uso ufficio (60%), immobili residenziali (24%) e attività alberghiera (15%)."Oggi più che mai, la nostra capacità di adattamento e la nostra diversificazione saranno risorse per affrontare e preparare la crescita di domani", sottolinea, Amministratore Delegato di Covivio.Covivio conferma undi euro (4,15 euro per azione). A medio termine, i fondamentali di Covivio e i suoi tre pilastri strategici (metropoli europee, sviluppo immobiliare e approccio client centric) appositamente adattati all'accelerazione dei cambiamenti in corso dovrebbero consentire di superare la crisi e registrare un progressivo aumento degli utili.Le azioni Covivio alla Borsa di milano registrano oggi un decremento dell'1,2%.