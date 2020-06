Covivio collocamento bond all'1,625% riscuote boom domanda

(Teleborsa) - Covivio ha collocato con successo la nuova emissione di Bond da 500 milioni di euro, scadenza 2030, che offre una cedola del 1,625%. La domanda delle Notes è stata pari quasi a 5 volte l'offerta.



Questa operazione, utilizzata per rifinanziare i debiti esistenti, allunga la scadenza del debito (pari a 6,1 anni a fine 2019) e ne migliora il profilo.



Sarà presentata domanda per l'ammissione delle note alla negoziazione su Euronext Paris e all'Autorità des Marchés Financiers per l'approvazione del prospetto.