Covip, fondi pensione in crescita nel 2019: valgono più del Tfr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha avuto unche, nonostante l'erosione dei prime tre mesi nel 2020, ha visto un anno particolarmente positivo, con rÈ quanto emerge dal rapporto annuale della(commissione di vigilanza sui fondi pensione) che ha calcolato in, dato in crescita del 4% rispetto all'anno precedente: calcolando posizioni doppie o multiple che fanno capo allo stesso iscritto sono 9,1 milioni le posizioni totali.: 5,3 miliardi ai fondi negoziali (+5,3%); 2,2 mld ai fondi aperti (+8,2%); 4,5 mld ai piani individuali pensionistici (Pip) nuovi (+4,9%); e 4,2 mld ai fondi preesistenti.Il 2019 è stato un anno "molto positivo" per i mercati finanziari e, in particolare, per quelli azionari, cosa che ha impattato in maniera positiva sui rendimenti dei fondi pensione, dopo un decennio, già in media più che positivi, tanto da rimanere buoni anche dopo la crisi Covid.In questo periodo infatti ilper i fondi negoziali e per i fondi aperti. Per i Pip di ramo III si è attestato al 2,4% mentre per le gestioni di ramo I al 2,5%: nello stesso arco temporale la rivalutazione del, con una media del 2%.Nel 2019 i contributi per singolo iscritto ai fondi pensione ammontano mediamente a 2.700 euro nell'arco dell'anno. Il 26,4% del totale degli iscritti alla previdenza complementare (circa 2,2 milioni) non ha effettuato contribuzioni lo scorso.Il rapporto evidenzia che Covip esercita la(185 mld dei fondi pensione e 87 mld delle casse professionali), che riguardano in totale 10 milioni di iscritti.A fine 2019 lerispetto all'anno precedente. L'ammontare èe al 4,2% delle attività finanziarie delle famiglie. Alla fine del 2018 le attività complessivamente detenute dalle casse professionali a valori di mercato (87 mld) registrano una crescita dell'1,9%.. A fronte di una sostenuta dinamica di crescita nell'aggregato, rileva il rapporto, restano differenze anche ampie nelle attività delle casse: circa il, idel totale. Solo in 2 casse le prestazioni superano i contributi. In tutti gli altri casi la differenza è positiva, con un'ampiezza variabile tra i singoli enti.Infine,: 33 fondi negoziali, 41 fondi aperti, 70 piani individuali pensionistici (Pip), 235 fondi preesistenti, oltre a Fondinps in via di superamento. Il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema, rileva il rapporto Covip, è in "", calcolando che nel 1999 le forme operanti erano quasi il doppio (739).