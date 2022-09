Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro Omicron

(Teleborsa) - Sonoregistrati nelle ultime 24 ore (ieri 13.197) sulla base di 63.822 tamponi antigenici e molecolari e 40 i morti, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività è al 10,3%, in calo rispetto all'11,8% di ieri. È quanto emerge dalDopo l'approvazione, lo scorso 1 settembre, da parte dell'Agenzia europea dei medicinali Ema, è arrivato oggi il via libera dell'aidel virus SarsCoV2.In vista della stagione autunnale si attendono in Italia le prime forniture dei nuovi vaccini per avviare la nuova fase della campagna vaccinale. "Credo che le prime forniture arriveranno intorno alla prima decade di settembre" ha affermato nei giorni scorsi il"Se non siete vaccinati, vi verrà offerto uno dei vaccini originali, che vi proteggeranno dalla malattia grave, dal ricovero e dalla morte. Se rientrate nei criteri per essere rivaccinati, presumiamo che gli Stati Ue si stiano preparando per offrirvi un vaccino adattato – ha spiegato–. Il nostro messaggio è di fidarvi delle decisioni prese dalle vostre autorità sanitarie nazionali. Si adatteranno meglio alle vostre esigenze e terranno conto di tutti gli elementi rilevanti".