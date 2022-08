Covid, verso riduzione quarantena: nuove misure al vaglio del Ministero

Mercoledì 31 Agosto 2022, 10:45







(Teleborsa) - Con la ripresa delle attività a settembre è atteso un allentamento delle restrizioni per il Covid. È arrivato, infatti ieri al Ministero della Salute il parere del Consiglio Superiore di Sanità su una possibile riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno.



Sarebbe questo, secondo quanto riporta l'Ansa, l'orientamento che le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore sulla base dell'andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus.



Si accelera, intanto, sul fronte vaccini per scongiurare una nuova ondata pandemica dovuta alla diffusione delle nuove varianti. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha annunciato ieri di aver iniziato a valutare la richiesta di autorizzazione di una versione di Comirnaty, il vaccino contro il covid di Pfizer e Biontech, adattata al virus originale e alle sue subvarianti Omicron BA.4/5.