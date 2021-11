Covid, USA: ordine per altre 1,4 milioni di dosi antivirale Merck & Co

(Teleborsa) - Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, e Ridgeback Biotherapeutics hanno reso noto che il governo degli Stati Uniti eserciterà due delle sue opzioni per acquistare un totale di 1,4 milioni di dosi aggiuntive di molnupiravir, il medicinale antivirale orale sviluppato congiuntamente dalle due società e che riduce ospedalizzazione e morte del 50%. L'acquisto è condizionato al fatto che al medicinale venga concessa l'autorizzazione all'uso di emergenza o l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

La spesa per le dosi aggiuntive sarebbe di circa 1 miliardo di dollari. A giugno il governo statunitense aveva già deciso di spendere 1,2 miliardi di dollari per 1,7 milioni di terapie antivirali. In totale, il governo USA si è ora quindi impegnato ad acquistare un circa 3,1 milioni di corsi di molnupiravir per circa 2,2 miliardi di dollari. La Casa Bianca ha la possibilità di acquistare ulteriori 2 milioni di dosi aggiuntive attraverso le opzioni che rimangono nel contratto.