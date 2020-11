Ue, Gentiloni: ipotesi patto stabilità sospeso anche nel 2022

Patto di stabilità sospeso anche nel 2022. L'ipotesi è concreta e ne ha parlato il commissario all'economia Paolo Gentiloni in un'intervista al Financial Times. «L'idea di una ripresa a V è un'illusione e non ci ho mai creduto, ha detto Gentiloni. «La clausola di salvaguardia del Patto resterà in vigore per tutto il 2021 ma non significa che da gennaio 2022 sarà interrotta», ha detto il commissario europeo per l'economia spiegando che nei prossimi mesi l'Eurozona discuterà se mantenerla per un altro anno.

