Covid, Tridico: INPS ha gestito 55 miliardi in più rispetto a ordinario

Venerdì 13 Maggio 2022, 13:30







(Teleborsa) - "Durante il Covid l'Inps ha gestito oltre 55 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a quello che ordinariamente gestisce; ha servito oltre 15 milioni di cittadini in più rispetto ai 42 milioni che ordinariamente gestisce; ha pagato 32 milioni di prestazioni di cassa integrazione; ha pagato 5 milioni di bonus a partite Iva varie; ha pagato Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza".







Lo ha detto il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo a un incontro dedicato alla solidarietà che il personale dell'istituto ha voluto manifestare con due raccolte di fondi per i bambini di Ucraina e Afghanistan. Evento al quale hanno partecipato i rappresentanti di Unicef, Caritas, comunità di Sant'Egidio e Basilica di Santa Sofia, la chiesa ucraina di Roma.



"Ci occupiamo di bisogni - ha detto - lo facciamo per missione. E' nostro dovere, ma lo facciamo anche con passione: lo facciamo perchè ci crediamo, non solo perchè ce lo impongono la Costituzione e le leggi che rispettiamo".



"Oggi è la giornata dell'orgoglio, sensibilità e solidarietà. L'istituto fa solidarietà per missione e lo fa con grande spirito di servizio", ha concluso Tridico.