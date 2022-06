Covid, stabile il tasso di positività e il numero di ricoveri in terapia intensiva

Venerdì 10 Giugno 2022, 19:45







(Teleborsa) - Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 23.042). Le vittime sono invece 63, rispetto a ieri 21 in meno.



Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 170.097 tamponi con il tasso di positività al 12,67%, stabile rispetto all'12,8% di ieri. Scendono a 196 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri si attestano a 24. Diminuiscono anche i ricoverati nei reparti ordinari: sono 4.162, ovvero 72 in meno di ieri.