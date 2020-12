© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario". A sottolinearlo è ilin un'intervista sul Corriere della Sera. Pur rilevando come l'indice Rt dia segni di ripresa il ministro ha annunciato che a partire dal 7 gennaio sarà necessario "e confermare le misure base delle zone gialle".Dopo l'Epifania resterà, dunque, il, con"Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti" ha affermato Speranza.Sul fronte vaccino Speranza ha sottolineato comesia il vaccino che ha il rapporto più stretto con il nostro Paese e nonostante "la massima fiducia nell'Ema" ha affermato che serve chiarezza sul ritardo nell'approvazione. "sono sicure. Spero che il 6 gennaio Ema approvi. Se poi arriva il sì ad AstraZeneca possono arrivarne molte altre", ha aggiunto il ministro. "Si lavora – ha proseguito Speranza – per somministrare da subito 470mila dosi a settimana.. Ne abbiamo 202 milioni, più altri 13,5 di Pfizer, di cui metà dovrebbe arrivare nel primo semestre e l'altra metà nel secondo. Stiamo lavorando anche ad altri 10 milioni di Moderna". Il ministro ha assicurato che "si renderanno pubblici tutti i dati in tempo reale, regione per regione". Rispetto all', Speranza chiede che sia fatta chiarezza. "All'articolo 7 dell'intesa – ha sottolineato – è scritto che i Paesi rinunciano a trattative bilaterali".Speranza ha, infine, preso le difese del. "È stato maltrattato perché le siringhe sono costate di più, ma grazie a quelle siringhe e all'autorizzazione Aifa sull'utilizzo della sesta dose recuperiamo un 20% del vaccino Pfizer in più, che vale parecchi milioni di euro" ha spiegato il ministro. "Dalle Regioni arrivano segnalazioni incoraggianti sull'adesione del personale sanitario, che è stato straordinario e conosce i danni da Covid. La volontarietà è la via maestra. Poi – ha concluso Speranza – valuteremo i numeri e l'eventuale eccezione per alcuni segmenti, ma solo come subordinata".