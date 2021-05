14 Maggio 2021

(Teleborsa) - Da domenica 16 maggio è abolita la quarantena per i viaggiatori che provengono da 33 Paesi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso in Italia dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Shengen (che comprende anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

Accanto a tali misure, con un'altra ordinanza, – in vigore sempre dal prossimo 16 maggio – Speranza ha rafforzato i voli Covid tested. La sperimentazione di tali voli, partita per la prima volta all'Aeroporto di Roma Fiumicino, dopo Milano è ora estesa anche agli aeroporti di Venezia e Napoli. Sono, inoltre, stati ampliati i Paesi di provenienza di tali voli che, oltre agli Stati Uniti, comprendono ora Canada, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

"Una scelta attesa da tempo e che, nella sostanza, anticipa di fatto il lasciapassare europeo" ha commentato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia commentando l'abolizione della quarantena per i turisti europei, inglesi e israeliani decisa da Speranza. Garavaglia ha anche espresso soddisfazione per l'estensione della sperimentazione dei voli Covid tested ai turisti extra Ue. "Una iniziativa – ha sottolineato il ministro del Turismo – che apre le porte dell'Italia ai turisti provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone ed Emirati arabi uniti".