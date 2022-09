Covid, sale il tasso di positività al 12,2%. In calo i ricoveri con sintomi, stabili le terapie intensive

Martedì 6 Settembre 2022, 19:30







(Teleborsa) - Sono 24.855 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (ieri i contagiati erano 6.610). Le vittime sono 80, in aumento rispetto alle 40 di ieri. I tamponi effettuati sono 202.240. Il tasso di positività è al 12,2%, in aumento rispetto all'10,3% di ieri.



In calo i ricoverati con sintomi (-107 da ieri, per un totale di 4.459) mentre è stabile il numero di persone in terapia intensiva (185). Continua il calo degli attualmente positivi: sono 18.116 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 571.344.