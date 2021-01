© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Peggiora la situazione indove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati. Un numero che, per il Paese, rappresenta il più alto picco giornaliero di infezioni dall'inizio della pandemia superando iregistrati il 30 ottobre mentre arrivano aQuesti i dati diffusi dalche ha definito l'aumento "molto preoccupante".Dal ministro della Salute spagnolo arriva anche un'avvertimento riguardo all'. "Chiedo alle persone di rispettare scrupolosamente le misure adottate da ogni regione autonoma – ha detto Illa –. È l'unico modo che abbiamo per controllare il virus". La Spagna ha iniziato la campagna di vaccinazione sulla sua popolazione di quasi 47 milioni di persone alla fine di dicembre. Il governo centrale ha finora distribuitoalle 17 regioni autonome del Paese, delle quali ne sono state somministrate 581.638.Intanto mentre sul fronte dei contagi la situazione inalle prese con la cosiddetta variante inglese dell'infezione, risulta stabile, il Paese registra un nuovoSecondo i dati diffusi oggi, icontro i 1.243 di ieri, mentre i casi sono sono stati 47.525.Affermando che "il lockdown inizia a mostrare qualche impatto positivo",ha, tuttavia, evocato "rischi sostanziali" di sovraffollamento degli ospedali, con un "70% di ricoveri più d'aprile" e non ha escluso ulteriori strette se necessarie.