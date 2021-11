Covid, Powell: "Variante Omicron minaccia ripresa Usa: rischi per economia e inflazione"

(Teleborsa) - La nuova variante del Covid Omicron pone rischi al ribasso per l'economia e il mercato del lavoro, oltre a intensificare l'incertezza sul fronte dell'inflazione che viaggia già significativamente sopra il target del 2%. "Il recente aumento dei casi di Covid-19 e l'emergere della variante Omicron pongono rischi al ribasso per l'occupazione e l'attività economica determinando un quadro di maggiore incertezza per l'inflazione". È quanto sottolinea il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nelle osservazioni preparate in vista dell'intervento di oggi in Senato nell'ambito dell'audizione che terrà insieme al segretario al Tesoro Janet Yellen.

La Fed prevede che "l'inflazione si muoverà significativamente al ribasso quando gli squilibri fra l'offerta e la domanda si ridurranno" ma –come evidenzia Powell – "al momento sembra che i fattori che spingono al rialzo l'inflazione si protrarranno nel prossimo anno".

Sebbene l'economia continui a rafforzarsi e il mercato del lavoro a migliorare, la recrudescenza del Covid – rileva Powell –, potrebbe "ridurre la volontà delle persone di lavorare in presenza, rallentando i progressi del mercato del lavoro e intensificando le difficoltà nella catena di approvvigionamento". Il presidente della Fed afferma che "c'è ancora molta strada da compiere" prima di raggiungere la piena occupazione, una delle condizioni poste dall'istituto centrale prima di intervenire sui tassi d'interesse.

"La Fed – ha concluso Powell – è impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi e userà tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere l'economia e impedire che l'alta inflazione metta radici".