Covid, per l'Ecdc anche l'Italia è in zona rosso scuro

(Teleborsa) - L'aggiornamento della mappa pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segna il passaggio dell'Italia intera al rosso scuro, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per il Covid. Tutta l'Europa occidentale e meridionale si trova nel medesimo coloro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell'Europa Centro-Orientale. In rosso, la fascia che segnala un rischio un poco meno grave, restano solo la Romania, parte dell'Ungheria e gran parte della Polonia. Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore.

La mappa è basata solo sul numero di casi positivi registrati in 14 giorni ogni 100mila abitanti, e sulla percentuale dei test positivi sul totale dei test fatti.

Intanto sono 184.615 i nuovi contagi da Covid accertati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 196.224). Le vittime sono state invece 316 (ieri erano state 313). Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in linea con il numero effettuato ieri quando erano stati 1.190.567. Il tasso di positività è al 15,6%, in leggero calo rispetto al 16% di ieri.

Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri.