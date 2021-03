18 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi parteciperà alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus che si terrà a Bergamo.

Alle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

La giornata è stata scelta in ricordo della notte in cui per le vie della città lombarda sfilarono i camion dell'esercito che trasportarono via centinaia di defunti per la cremazione. Il via libera al ddl che istituiva il 18 marzo come Giornata nazionale è arrivato all'unanimità ieri mattina (17 marzo, ndr) dalla Commissione Affari costituzionali del Senato