Covid, nelle ultime 24 ore 24.691 nuovi casi e 124 morti

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.691 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 27.296 di ieri, e 124 morti contro i 147 registrati nel giorno precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia nel nostro Paese i casi sono stati 21.606.606.

I tamponi effettuati sono 158.905 (ieri 167.185), con il tasso di positività che scende al 15,5% (-0,8%) dal 16,3% di ieri. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 260 in totale (8 in meno di ieri), e nei reparti non critici 6.782 in totale, 243 in meno di ieri.

Gli attualmente positivi sono 799.423, 18.575 in meno rispetto a ieri.

Il Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia conferma la diminuzione dell'incidenza per la quinta settimana consecutiva e una trasmissibilità a valori inferiori alla soglia epidemica. Rilevata, inoltre, una ulteriore diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva.

Diminuisce l'incidenza – I dati del flusso ISS nel periodo 08/08/2022-14/08/2022 2022 evidenziano una incidenza in diminuzione e pari a 298 per 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 436 per 100mila abitanti nel periodo 1-7 agosto 2022. Un trend in diminuzione si osserva anche nel periodo più recente censito nei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute (260 casi per 100mila abitanti nel periodo 12-18 agosto 2022 vs 365 casi per 100mila abitanti nel periodo 5-11/8/2022). La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia d'età 70-79 anni con un'incidenza pari a 375 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Al momento, l'incidenza più bassa si rileva nella fascia di età 0-9 anni con un'incidenza di 193 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.



Indice Rt – Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 (0,73-0,80) al 09/08/2022 vs Rt=0.76 (0,73-0,79) al 02/08/2022.

Tasso di occupazione dei posti letto – Diminuisce il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020 che si situa al 3,2% (299/9.208) il giorno 16/08/2022, rispetto al 3,6% (331/9.206) il giorno 09/08/2022. Il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva diminuisce, passando da 331 (09/08/2022) a 299 (16/08/2022), con un decremento relativo del 9,7%. Diminuisce il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale: era all'11,8% (7.544/64.158) il giorno 16/08/2022, rispetto al 13,7% (8.816/64.165) il giorno 09/08/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è diminuito da 8.816 (09/08/2022) a 7.544 (16/08/2022) con un decremento relativo del 14,4%.

Le regioni con più positivi, registrati nelle ultime 24 ore, sono: Veneto +3.008, Campania+2.193, EmiliaRomagna +2.004, Lazio+1.802, Calabria +1.599, Puglia +1.539, Toscana+1.048.