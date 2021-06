1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Il Ministero della Salute ha fatto sapere che, sulla base del DPCM dello scorso 2 marzo, nelle attività dei servizi di ristorazione il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo – salvo che siano tutti conviventi – anche in zona bianca. Da oggi intanto tornano a riaprire in tutto il Paese i ristoranti anche al chiuso sia a pranzo che a cena, con l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo, e la possibilità di prendere il caffè al bancone del bar.

"La strategia delle riaperture graduali scelta dal governo e i sacrifici degli italiani stanno pagando – ha dichiarato la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini – la fine dello stato d'emergenza è vicina". Resta però in vigore anche in zona bianca anche l'obbligo di indossare la mascherina. "Si potrà pensare di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto quando metà della popolazione sarà vaccinata – ha ribadito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri – Ma serve buonsenso ed è chiaro che in estate la mascherina all'aperto, dove non c'è assembramento, si può mettere nel taschino".