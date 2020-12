© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre prosegue il lavoro sulla bozza del dpcm con le misure che saranno in vigore dal 4 dicembre, è stato firmato dalilvarato ieri dal governo per contrastare l'epidemia da coronavirus.Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Si stabilisce, inoltre, che(compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Con le stesse eccezioni,sarannoSarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelleche si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.Le nuove norme stabiliscono che i dpcm emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.