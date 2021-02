© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Diverse regioni italiane rischiano già dalla prossima settimana di tornare in. La comparsa delle varianti delin diverse aree del Paese e il numero di contagi registrati negli ultimi giorni, infatti, potrebbero spingere il Comitato tecnico-scientifico a rivedere l'attuale regime di restrizioni in vigore in Italia.Tra gli osservati speciali c'è l'dove il rischio di sforare la soglia dell'1,25 dell'resta alto, con le province di Pescara e Chieti che sono già passate alla zona rossa. Zona gialla a rischio anche per– sono quattro i comuni in lockdown – Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche. L'allarme è scattato anche per, che ha individuato un caso di, edove invece è stata individuata la(come già era successo in Veneto). Si attendono quindi i dati deldi ISS e Ministero della Sanità per capire le misure restrittive da intraprendere a livello regionale che come di consueto dovrebbero essere pubblicati nella giornata di venerdì. È attesa a giorni anche la decisione sultra Regioni visto che l'ultimo decreto ha fissato al 25 febbraio il termine.Nel frattempo, il nuovo governo Draghi è alle prese con il lavoro di snellimento del. Al Cts dovrebbe essere affiancata unadei ministri che valuti oltre all'aspetto normativo dei provvedimenti anche quello economico con l'obiettivo di evitare nuovamente i disguidi generati dal "caso sci" questa settimana.