9 Aprile 2021

(Teleborsa) - Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana a partire dal 12 aprile passeranno in zona arancione mentre la Sardegna torna in zona rossa in cui Restano invece Campania, Puglia e Valle d'Aosta. È quanto ha stabilito il Ministero della Salute, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale prodotto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Si attende ora la firma dell'ordinanza da parte del ministro Speranza.

In base al rapporto che è stato presentato oggi, continua a scendere lentamente il valore dell'Rt nazionale a 0,92 (la scorsa settimana era a 0,98). In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. "La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c'è una ricrescita. C'è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per l'incidenza, tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita", ha spiegato il presidente ISS, Silvio Brusaferro.

Nel frattempo, sono 18.938 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 362.973 tamponi totali elaborati (ieri 362.162) di cui 215.504 molecolari (ieri 208.856) e 147.469 test rapidi (ieri 153.306) . Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi totali a 5,21% (ieri 4,75%%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,7 milioni.

Sono 718 i decessi registrati oggi (come ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza includono però 258 decessi della Sicilia che sono stati solo contabilizzati oggi ma sono relativi alle settimane scorse), che porta il conteggio totale sopra 113mila da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 60 in meno, 3.603 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 705 in meno rispetto a ieri (sono 28.146 in totale).