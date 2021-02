© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sonole denunce dial 31 gennaio 2021, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio sul lavoro dall'inizio del 2020 e al 5,8% dei contagiati nazionali totali comunicati dall'Istituto superiore di sanità (ISS). Lo rileva l'aggiornamento mensile del report INAIL sull'impatto del Covid-19 sul mondo del lavoro. I casi in più rispetto ai 131.090 del mese precedente sono 16.785 (+12,8%).Le denunce di casi Covid-19 sul posto di lavoro sono concentrate soprattutto nei mesi di(25,3%),(19,2%),(15,9%),(15,1%), aprile (12,4%) e gennaio 2021 (6,0%), per un totale del 93,9%, mentre il rimanente 6,1% riguarda gli altri mesi del 2020: maggio (2,6%), settembre (1,3%), febbraio (0,7%), giugno e agosto (0,6% per entrambi) e luglio (0,3%), oltre alle 16 denunce del gennaio 2020.riconducibili a contagi sul posto di lavoro sono sonoal 31 gennaio 2021, rileva l'INAIL. L'aumento rispetto ai 423 casi rilevati al monitoraggio del 31 dicembre è di 38 casi, di cui 13 avvenuti a gennaio 2021, 16 a dicembre e sette a novembre 2020. A differenza del complesso delle denunce, i casi mortali sono concentrati. Il 72,9% dei decessi da Covid-19 denunciati all'Inail, infatti, sono avvenuti nel trimestre marzo-maggio 2020, con un picco del 40,8% nel solo mese di aprile, contro il 24,3% del periodo ottobre 2020-gennaio 2021.I casi mortali riguardano soprattutto gli(82,9%) e le fasce di età(71,1%) e over 64 anni (19,1%). Il rapporto tra i generi si inverte prendendo in considerazione il complesso delle denunce. La quota femminile sul totale, infatti, è pari al 69,6%.Tra le attività produttive, il settore dellasi conferma al primo posto con il 68,8% del totale delle denunce e il 25,9% dei decessi codificati, seguito dall'con il 9,2% dei contagi e il 10,7% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio.Dall'analisi territoriale emerge una distribuzione delle denunce del(prima la Lombardia con il 27,1%), del 23,9% nel Nord-Est (Veneto 10,4%), del 14,2% al Centro (Lazio 5,9%), dell'11,8% al Sud (Campania 5,4%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 2,9%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di(10,5%),(7,2%),(4,7%), Napoli (3,8%), Brescia, Varese e Verona (2,7%), Genova (2,5%), Bergamo e Cuneo (2,0%).