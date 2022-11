Covid in Italia: RT sopra soglia epidemica, crescono reinfezioni

(Teleborsa) - Crescono ancora questa settimana i valori dell'incidenza dei casi die anche dell'indice di trasmissibilitàche torna sopraL'incidenza settimanale a livello nazionale arriva infatti a18-24 novembre) contro 353 ogni 100.000 della settimana precedente (11-17 novembre). Nel periodo 2-15 novembre,calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente - quando era a 0,88 - e superiore alla soglia epidemica. E' quanto evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute.Aumenta nello stesso periododa parte dei pazienti Covid, mentre resta stabile l'occupazione delle terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è infatti questa settimana al 2,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 novembre) contro il 2,5% dei 7 giorni precedenti. Iln aree mediche a livello nazionale sale invece al 12% contro l'11% della rilevazione al 17 novembre.inoltre dache registrano un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazienti Covid sopra la soglia di allerta fissata al 15%. SonoE, purtroppo, anche tra chi ha fatto il primo ciclo di vaccinazioni. Un recente studio su 'Nature' ha evidenziato, indipendentemente dall'immunizzazione, che coloro che contraggono una nuova infezione, presentano un rischio maggiore di mortalità per tutte le cause ma anche di ospedalizzazione. Quindi lasciar circolare il virus e non fare la quarta dose comporta dei. Losottolinea all'Adnkronos Saluteprimario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit),