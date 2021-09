Covid: in calo i ricoveri, più di 130mila decessi da inizio pandemia in Italia

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 19:45







(Teleborsa) - Sono 4.021 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 318.593 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 120.045). Cala il rapporto positivi/tamponi a 1,3% (ieri 2,3%). Sono 72 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a superare quota 130mila morti da inizio pandemia.



Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 9 in meno, 554 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 35 in meno rispetto a ieri (sono 4.165 in totale).