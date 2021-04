6 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che il 12 aprile prenderà il via la seconda fase della roadmap per contrastare la pandemia da Covid. Questo vuol dire che diverse attività commerciali – pub e ristoranti (solo con servizio all'esterno), parrucchieri, centri benessere, negozi e palestre – potranno riaprire. La decisione del governo, ha spiegato Johnson in conferenza stampa, è "pienamente giustificata" dall'andamento della campagna di vaccinazione nel Paese e dai buoni risultati ottenuti in termini di calo dei ricoveri in ospedale di pazienti Covid. "Io stesso lunedì andrò al pub", ha aggiunto raccomandando di continuare a seguire le regole e di fare attenzione.

Nessuna indicazione per quel che riguarda invece i viaggi all'estero. Per un possibile allentamento del divieto di uscire dal Paese se non in caso di urgenti necessità è stato indicata da tempo la data del 17 maggio ma il premier britannico non ha voluto dare precise indicazioni rimandando a future valutazioni sulla base dell'andamento dell'epidemia, anche in Europa. Il timore è infatti anche quello di importare il virus soprattutto da quei Paesi che stanno affrontando una nuova ondata di contagi.

Come Bruxelles e Washington, anche Londra nel frattempo è a lavoro su un pass vaccinale per favorire le riaperture e i viaggi – dovrebbe essere pronto prima dell'estate ma c'è da superare il voto in Parlamento per la sua introduzione – mentre si mette a punta un sistema di test di massa settimanale: il sistema sanitario nazionale garantirà infatti per tutti i residenti nel Paese due tamponi rapidi gratuiti ogni settimana. Pass vaccinale e test di massa sono state definite da Johnson le chiavi per poter allentare ulteriormente le restrizioni.