Covid, Governo a lavoro sul nuovo decreto Sostegni da 2 miliardi per turismo invernale e discoteche

Venerdì 7 Gennaio 2022, 20:45







(Teleborsa) - Il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto Sostegni da circa 2 miliardi da distribuire soprattutto al turismo che più ha sofferto le cancellazioni invernali, come impianti ed alberghi, e alle discoteche. L'obiettivo, ha riportato Ansa citando fonti di Palazzo Chigi, è portare il decreto in Consiglio dei Ministri giovedì.



Sempre Ansa sottolinea che il nuovo decreto sostegni si farà con fondi già a disposizione, e non prevede in questa fase di chiedere al Parlamento una nuova deviazione dal deficit.