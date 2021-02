© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 24 febbraio risultano aver completato laanti Covid solo. A segnalarlo è lanel suo monitoraggio dell'emergenza sanitaria in cui sottolinea come a quella data risulti "esigua" la copertura degli over 80: su oltre 4,4 milioni, solo(l'8,6%) hanno ricevuto lae circa(il 2,9%) hanno ricevuto anche laNel primo trimestre 2021 ladi dosi prevista inoltre è stata quasi dimezzata rispetto al piano originale, precipitando da 28,3 milioni a. "Una riduzione di tale entità, se da un lato è imputabile ai ritardi di produzione e consegna, dall'altro risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del Piano originale", si legge nel documento che mette in evidenza anche la diversa velocità con sui si vaccina nelle diverseAl 24 febbraio mattina, infatti avevano completato il ciclo vaccinale con la seconda dose oltrepari al 2,25% della popolazione, ma con marcate differenze nelle diverse zone d'Italia: dall'1,58% dell'Abruzzo al 4,17% della P.A. di Bolzano. La Fondazione Gimbe ha sottolineato che le difficoltà organizzative che riguardano anche le vaccinazioni delle altre categorie. "E' stato somministrato solo il 14% delle dosi di, destinate a insegnanti e forze dell'ordine", si sottolinea nel monitoraggio, mettendo in evidenza le notevoli differenze regionali: Toscana (64%), Valle d'Aosta (41,2%), Bolzano (37,6%) e Lazio (25%) hanno somministrato almeno un quarto delle dosi consegnate da AstraZeneca, due Regioni hanno somministrato meno dell'1% e 5 Regioni non hanno nemmeno iniziato.Dato il quadro presentato, secondo quanto riportato da Ansa il Ministro della Salutenel corso dell'incontro con le Regioni ha garantito che la campagna di vaccinazione dal Covid "può ancora accelerare". Il ministro avrebbe citato anche i dati presentati dal Commissario straordinario per l'emergenza Arcuri sottolineando come negli ultimi tre giorni siano state somministrate in media. "Le dosi in arrivo e quelle già a disposizione delle Regioni ci consentono una ulteriore accelerazione", avrebbe aggiunto Speranza.